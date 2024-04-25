Мария Захарова обвинила Санду в трусости

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Запрет на ношение Георгиевских лент в Молдове и штраф для тех, кто ослушается, — это трусость кишинёвских властей и проявление неуважения к собственным людям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это одно из наиболее одиозных и позорных проявлений курса (президента Молдовы Майи) Санду, которому она и нынешний режим следуют по указке Запада. Это проявление трусости, это проявление неуважения к собственной истории, к собственным людям, к предыдущим поколениям», – сказала Захарова.

Дипломат уверена, что молдаване помнят и чтят подвиги своих предков, которые вместе с остальными народами Советского Союза одержали Победу. По её словам, граждане республики смогут найти способы достойно отметить великий праздник.