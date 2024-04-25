Баку и Астана обсудили вопросы военного сотрудничества (фото, видео)

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25 апреля министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с первым заместителем министра обороны Казахстана – начальником Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана, генерал-полковником Султаном Камалетдиновым.

Данную информацию распространило Минобороны Азербайджана.

Накануне встречи казахстанская делегация посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею Шехидов. Были возложены венки и цветы на могилы, почтена их светлая память.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом, гость оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Министр подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях и необходимо расширять эти связи.

Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник С.Камалетдинов, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была отмечена важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с казахстанской делегацией.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, подчеркнута важность проведения совместных учений, а также проведен подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение казахстанская делегация вручила военному атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Республике Казахстан полковнику Зауру Керимову медаль «За вклад в развитие международного сотрудничества».