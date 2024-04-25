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В Баку почтили память Альберта Агарунова (фото)

В Баку почтили память Альберта Агарунова (фото)

В Шехидляр хиябаны 25 апреля состоялась памятная церемония по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

В церемонии приняли участие члены семьи героя, его однополчане, танкисты-ветераны, члены семей шехидов, гази и представители общественности, сообщает «Азертадж».

Военнослужащие Министерства обороны, члены Общественного объединения танкистов-ветеранов, представители исполнительной власти Наримановского района, общины горских евреев и Государственного комитета по работе с диаспорой и другие участники церемонии посетили могилу Национального героя Альберта Агарунова в Шехидляр хиябаны. Собравшиеся почтили память героя, были прочитана молитва за упокой его души.

Затем церемония продолжилась перед памятником Альберту Агарунову.

На мероприятии председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев отметил, что Азербайджан – это государство, отражающее гармонию религиозного многообразия в мире.

«Сегодня мы вспоминаем Национального героя Азербайджана еврейского происхождения Альберта Агарунова. Герои Первой Карабахской войны заложили основу победы в Отечественной войне. Мы были свидетелями этого во время 44-дневной войны. Азербайджан одержал грандиозную победу в этой войне. Эту независимость сегодня нам подарили наши шехиды, гази, славная Азербайджанская армия и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев», – отметил глава общины.

«Я очень рад, что наш народ не забывает Альберта Агарунова. Мы встречаем статьи о нем и в израильской прессе. Недавно в Шуше мы нашли место, где стал шехидом Альберт Агарунов, и обратились в соответствующие государственные органы с просьбой установить мемориальную доску на месте гибели борца за освобождение города Шуша Альберта Агарунова. Мы гордимся шехидами и гази нашего народа», – сказал председатель Общественного объединения танкистов-ветеранов Азербайджана Гаджи Азимов.

Выступая на церемонии, брат Национального героя Альберта Агарунова Рантик Агарунов сказал: «Я благодарю участников мероприятия за то, что сегодня они вспоминают Альберта. Мой брат был очень смелым человеком. Во время войны он героически сражался в боях за Шушу и отдал свою жизнь за Родину».

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