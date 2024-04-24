Amnesty International уличила Францию в нарушении прав человека

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Во Франции продолжаются нарушения прав человека, в том числе на расовой и религиозной почве.

Об этом говорится в докладе Amnesty International «Ситуация с правами человека в мире» за 2023 год.

В качестве примеров приведены запреты Французской федерации баскетбола на ношение мусульманских головных уборов на соревнованиях, запрет правительства носить хиджаб представительницам французских делегаций и команд на Олимпиаде-2024, запрет носить в школах абайи, а также не санкционирование проведения акций солидарности с Палестиной.