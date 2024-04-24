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Аргентина требует ареста главы МВД Ирана

Аргентина требует ареста главы МВД Ирана

Власти Аргентины требуют арестовать министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди, которого они считают ответственным за теракт у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, пишет ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Аргентина требует международного ареста тех, кто несет ответственность за нападение на AMIA (еврейский культурный центр – прим.) в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек, и они продолжают занимать свои руководящие посты с полной безнаказанностью. Один из них – Ахмад Вахиди, разыскиваемый аргентинским правосудием как один из виновных в нападении на AMIA. Этот человек в настоящее время является министром внутренних дел Исламской Республики Иран и входит в состав правительственной делегации, которая в настоящее время совершает визиты в Пакистан и Шри-Ланку, – говорится в заявлении ведомства. – Аргентина обратилась к правительствам Пакистана и Шри-Ланки с просьбой арестовать его в соответствии с механизмами, предполагаемыми Интерполом».

В середине апреля Федеральная палата кассационной коллегии по уголовным делам Аргентины после рассмотрения нескольких дел, связанных с терактом у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, возложила ответственность за это нападение на Иран и назвала его «террористическим государством».

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