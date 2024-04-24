Hyundai принимает заказы на модель Sonata Taxi

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Hyundai начал продажи идеального бизнес-седана для такси, пишет «Мотор».

В Южной Корее стартовал приём заказов на Sonata Taxi, хотя для обновлённого варианта такую версию создавать не планировали.

Выход из положения нашёлся благодаря китайскому подразделению Beijing-Hyundai: на родину марки будут поставлять бизнес-седаны китайской сборки с уникальной техникой.

Бизнес-такси на три с половиной сантиметра длиннее исходной модели, отличается износостойкой обивкой кресел, более прочными шинами и очень консервативной техникой.

За основу взята китайская Hyundai Sonata, но под капотом атмосферный 2,0-литровый двигатель, который адаптирован под сжиженный газ (пропан) и выдаёт 146 лошадиных сил.

При этом комплектация у автомобиля весьма богата: имеется целых 9 подушек безопасности.

Цены на Hyundai Sonata Taxi начинаются с 22,54 миллиона вон (16,3 тысячи долларов), а это значит упрощенная версия для частного извоза оказалась почти на 20% дешевле обычного бизнес-седана. Появление обновленной версии для такси вызвало недовольство владельцев обновленных моделей, ведь теперь остаточная стоимость их машин на вторичном рынке снизится.