Алиев пригласил Зеленского в Баку |
На границе Азербайджана и Армении экспертные группы уточняют координаты на местности |
Сегодня начинается демаркация азербайджано-армянской границы |
Иран высказался о договоренности между Азербайджаном и Арменией |
Токаев отказался в Ереване посещать мемориал жертвам «геноцида» армян |
Пашинян заявил, что Армения не собирается воевать за Карабах |
Пашинян заявил, что Армения закупает исключительно оборонительное вооружение |
Алиев анонсировал грандиозный проект с Россией |
Ильхам Алиев: Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании и нацеленности на результат (видео) |
Главное Общество

В Азербайджан больше всего туристов приехало из России

В Азербайджан больше всего туристов приехало из России

В январе-марте текущего года в Азербайджан приехало 513,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 171 страны, что на 39,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Госкомстат.

Больше всего туристов приехало из России – 28,7%, меньше всего – из Беларуси (1,2%).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года число китайских туристов увеличилось в 3,7 раза, из Германии – на 49,5%.

В сравнении с периодом за январь-март 2023 года число приехавших из стран ЕС увеличилось в 1,6 раза, составив 18,6 тысяч человек, их стран Залива – в 1,5 раза (91,4 тыс человек), из государств СНГ – на 31% (198,3 тыс человек).

67,6% иностранцев и лиц без гражданства, которые посетили Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом.

За указанный период (январь-март) число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 31,7%, составив 472,3 тыс человек.

Число граждан, выезжающих в Иран, увеличилось на 40,6%, в Грузию – на 29%, в Турцию – на 28,1%, в Россию – на 20,1%.

Больше всего граждане Азербайджана посетили Турцию – 38,3%, меньше всего – Иран (8,6%).

В январе-марте 2024 года 67,4% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом.

Теги:
Из этой рубрики
Сиявуш Новрузов потребовал ужесточить борьбу с наркотиками
Общество

Сиявуш Новрузов потребовал ужесточить борьбу с наркотиками

2024/04/23, 13:56
Определяются налоговые льготы и льготы по НДС, связанные с COP29
Общество

Определяются налоговые льготы и льготы по НДС, связанные с COP29

2024/04/23, 13:53
В Азербайджане расширился список психотропных веществ
Общество

В Азербайджане расширился список психотропных веществ

2024/04/23, 13:39
Эльнур Мамедов: Армения выдавала фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские
Общество

Эльнур Мамедов: Армения выдавала фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские

2024/04/23, 13:35
Азербайджан расширяет рамки борьбы с контрафактным алкоголем
Общество

Азербайджан расширяет рамки борьбы с контрафактным алкоголем

2024/04/23, 13:27
В Баку ожидается 29 градусов тепла
Общество

В Баку ожидается 29 градусов тепла

2024/04/23, 13:21
В сфере импорта сигарет новое требование
Общество

В сфере импорта сигарет новое требование

2024/04/23, 13:08
В Азербайджан больше всего туристов приехало из России
Общество

В Азербайджан больше всего туристов приехало из России

2024/04/23, 13:07
В Азербайджане могут запретить электронные сигареты
Общество

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

2024/04/23, 13:04