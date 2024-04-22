Страны ЕС решили расширить санкции против производителей ракет и беспилотников Ирана

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Страны – члены Евросоюза достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы достигли политического соглашения о расширении санкционного режима против производителей беспилотников Ирана на ракеты и потенциальные поставки ракет России. Система такая же: санкции против производителей ракет. Во-вторых, мы расширим географию: санкции будут вводиться не только за поставки России, но и другим прокси», – сказал он.