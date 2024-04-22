Bild: Выведенные из Карабаха российские войска могут перебросить в Украину

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Россия начала выводить из Карабаха войска, которые называла «миротворческими силами». Они находились там с осени 2020 года. Контингент насчитывал около 2000 солдат. Вместе с техникой их вывозят из Азербайджана по железной дороге через границу в Дагестан», – пишет немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, уже раздаются «некоторые опасения», что этот контингент могут направить в Украину. На вооружении миротворцев стояли десятки относительно новых БТР-82А. Как ранее сообщало ранее издание, на передовой в Украине российской армии как раз остро не хватает современных БМП и БТР.