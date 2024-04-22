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Пашинян обсудил с Клааром вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы

Пашинян обсудил с Клааром вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, пишет «Спутник Армения»

Также стороны обсудили региональную обстановку и переговоры по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества Армения-ЕС и перспективам его дальнейшего развития.

Тойво Клаар подчеркнул полную поддержку Европейского Союза армяно-азербайджанскому переговорному процессу, направленному на всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование ситуации, а также начало процесса делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

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