Глава военной разведки Украины заявил, что с середины мая Киев ждет «трудная ситуация»

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Украину с мая ждет «трудная ситуация» и «проблемы». Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC.

«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут», – сказал глава военной разведки ВСУ.

По его словам, «россияне будут использовать комплексный подход». «Это трудный период будет. Середина мая, начало июня», – добавил он.

Буданов при этом уточнил, что речь не только о фронте, но и о внутренней политической ситуации.

Ранее власти Украины утверждали, что РФ намеревается использовать тезис о «нелегитимности Зеленского» после 20 мая, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию в Украине.