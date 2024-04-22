Кремль: Москва – третий по значению торговый партнер Баку после Италии и Турции

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят отношения двух стран в Кремле, их встреча продолжится за рабочим завтраком. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоится в Кремле беседа глав двух государств», – рассказал пресс-секретарь российского лидера о графике Путина. Его слова передает ТАСС. Эта беседа, добавил Песков, «будет продолжена за рабочим завтраком».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что руководители обеих стран «проведут отдельно встречу с ветеранами, строителями, работниками Байкало-Амурской магистрали». «Известно, что отец [действующего президента Азербайджана] – он непосредственно курировал тогда в Совмине СССР эту стройку». «Конечно, это носит особое значение – это 50-летие [строительства БАМа] – в том числе и для наших двусторонних отношений».

Представитель Кремля подчеркнул: «Азербайджан – наш хороший торгово-экономический партнер, имеются большие резервы для расширения всего потенциала <…> взаимодействия». Песков напомнил, что Москва – третий по значению торговый партнер Баку после Италии и Турции.