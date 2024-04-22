В Германии отказываются принимать украинских беженцев

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Федеральные земли Германии больше не хотят принимать украинских беженцев и предлагают им вернуться домой. Некоторые районы и муниципалитеты объявили об ограничении возможности приёма новых беженцев из Украины из-за высокого уровня миграции. Об этом заявил президент немецкой ассоциации районов Рейнхард Загер.

Он указал, что «интеграция всех этих людей больше невозможна», а проблем становится всё больше. Представители округов ФРГ требуют от Берлина и ЕС принять меры по борьбе с ростом миграции, а также остановить поток беженцев. По данным Загера, только в Баден-Вюртемберге в настоящее время находится в два раза больше людей с Украины, чем во всей Франции.

Загер высказал мнение, что украинцам лучше оставаться на западе своей страны или же в Польше, которая может быть более готова принять беженцев при поддержке ЕС.