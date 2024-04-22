Рубен Варданян требует

490 Просмотров

Вчера стало известно, что семья Рубена Варданяна, находящегося в бакинском СИЗО по обвинению в финансировании терроризма и сепаратизма сообщила, что он начал голодовку. Выяснилось, что голодовка началась 5 апреля, то есть полмесяца назад. Других подробностей об этой варданяновской акции нет, поэтому сложно сказать, была ли голодовка сухой. В этом случае человек не дотягивает и до трех недель.

Примечательно, что сообщение пришло немедленно после того, как 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна прошла успешная встреча комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Надо отметить, что в ходе заседания госкомиссии стороны согласовали важные моменты: процесс делимитации будет проходить на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримли (АР) и Беркабер (РА) – Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках СССР на момент его распада.

В состав АР возвращаются четыре оккупированных во время первой карабахской войны села Газахского района. То есть налицо прогресс в продвижении к заключению окончательного мирного соглашения. Прямые переговоры между сторонами демонстрируют очевидную эффективность.

И тут выясняется, что оказывается уже полмесяца Варданян голодает, требуя «немедленно и без всяких условий освободить его и всех других армянских политических заключённых». Семья Варданяна требует еще большего: мирное азербайджано-армянское соглашение должно непременно содержать условие об освобождении всех «армянских политических заключённых», а также международного бойкота Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) без принятия этих условий.

Неудивительно, что эта информация была изложена сыном Варданяна французской газете Le Figaro. Он требует оказать международное давление на Баку. Сообщение о голодовке явно «пристегнуто» к 24 апреля, чтобы представить тюремное задержание преступников, как «продолжение 1915 г. в отношении армянского народа» в современных условиях, «подтверждение» того, что «армяне по-прежнему подвергаются этническим чисткам и преследованию». Так пишут армянские СМИ.

Вероятно, в контексте этой информационной кампании десять дней назад «офис Варданяна» выпустил комичную информационную «утку», в которой сообщалось, что «группа организаций и лиц, среди которых есть и лауреаты премии» выдвинула кандидатуру Варданяна на Нобелевскую премию мира. Что это за «группа организаций и лиц», «офис Варданяна» почему-то не сообщил и держит в секрете до сих пор.

К кампании по освобождению «политического узника» подключились прикормленные росСМИ и комментаторы. Очевидно, что мы в преддверии очередной антиазербайджанской информационной кампании, которая направленна на то, чтобы создать трудности в проведении СОР29 в ноябре сего года. Нам не привыкать. Гадить нам еще долго будут. Прежде всего, антипашиняновские силы.

Мы же будет ждать суда над почти полной обоймой сепаратистских лидеров. И сожалеть только о том, что среди них явно не хватает главных преступников – Кочаряна и Саркисяна.

Эльдар Гинесли