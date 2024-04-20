В подмосковной Балашихе убит азербайджанский бизнесмен

В субботу 20 апреля в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина в черном расстрелял 61-летнего Назима Ахмедова, сообщают российские СМИ.
У Ахмедова был семейный продуктовый магазин «Юнис» на улице Свердлова. Утром он приехал на работу, на парковке его выжидал неизвестный в черной одежде. Как только Назим вышел из машины, по нему открыли огонь.
Родственник погибшего Ильгар рассказал, что Назима расстреляли на глазах у его жены.
Отметим, что погибший Назим Ахмедов управлял магазином с 2010 года вместе с женой.