В подмосковной Балашихе убит азербайджанский бизнесмен

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В субботу 20 апреля в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина в черном расстрелял 61-летнего Назима Ахмедова, сообщают российские СМИ.

У Ахмедова был семейный продуктовый магазин «Юнис» на улице Свердлова. Утром он приехал на работу, на парковке его выжидал неизвестный в черной одежде. Как только Назим вышел из машины, по нему открыли огонь.

Родственник погибшего Ильгар рассказал, что Назима расстреляли на глазах у его жены.

Отметим, что погибший Назим Ахмедов управлял магазином с 2010 года вместе с женой.