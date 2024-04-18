Посол США рассчитывает на полное разминирование азербайджанских земель

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США с нетерпением ждут того дня, когда территории Азербайджана будут полностью очищены от мин.

Об этом посол США в Азербайджане Марк Либби заявил в Агдаме на церемонии вручения сертификатов саперам.

По его словам, которые приводит сайт посольства, Соединенные Штаты солидарны с Азербайджаном в достижении цели по полному разминированию территорий.

«Всем известно, что заложенные здесь [в Карабахе] наземные мины представляют угрозу для жизни и процветания региона. США привержены сокращению этих угроз во всем мире. С 1993 года США инвестировали 4,7 млрд долларов в более чем 100 стран. В рамках этих усилий США выделили Азербайджану около 38 млн долларов на операции по разминированию», – отметил Дипломат.

Посол выразил свое уважение азербайджанским саперам, которые завершили обучение и вскоре приступят к работам по разминированию: «Особенно рад видеть женщин среди новых саперов. Расширение прав и возможностей женщин означает трудоустройство всей рабочей силы страны, и использование их талантов – лучший способ справиться с любой задачей. Ваша работа будет способствовать более быстрому и безопасному возвращению перемещенных лиц в свои дома».

Марк Либби также выразил соболезнования близким жертв подрыва мин в Азербайджане.

Он добавил, что Штаты привержены поддержке гуманитарной деятельности по разминированию, направленной на укрепление технического потенциала организаций, занимающихся разминированием, и обезвреживание смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.