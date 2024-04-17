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«Аланьяспор» не прочь усилить нападение Дадашовым

«Аланьяспор» не прочь усилить нападение Дадашовым

Турецкий «Аланьяспор» проявляет интерес к форварду сборной Азербайджана по футболу Ренату Дадашову.

Клуб Суперлиги уже начал переговоры со швейцарским «Грассхопером», которому нападающий принадлежит по контракту, сообщает «Азериспорт».

Дадашов в начале текущего сезона перешел на правах аренды в турецкий «Хатайспор», за который провел 26 матчей и забил 4 гола. Срок его аренды рассчитан до конца сезона. У «Хатайспора» есть право на полноценный выкуп 24-летнего форварда. Однако этого не ожидается, так как Дадашов не показал ожидаемой от него игры.

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