Боррель оправдывается за нежелание Запада отражать удары России по Украине

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Запад не может создать в Украине систему, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в формате видеоконференции.

По его словам, США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, поскольку на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти ракеты. «США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты», – сказал Боррель.