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Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине

Си предложил четыре принципа разрешения конфликта в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложил четыре принципа для урегулирования украинского конфликта и быстрейшего восстановления мира. Об этом 16 апреля сообщило агентство «Синьхуа».

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь», — сказал Си Цзиньпин.

Он также назвал третьим принципом для урегулирования украинского кризиса создание условий для восстановления мира и необходимость воздерживаться от продолжения обострения напряжённости.

Четвёртым принципом, предложенным Си Цзиньпином, стало снижение негативного воздействия конфликта на мировую экономику и необходимость воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

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