Если вам позвонит Дарья из PASHA Bank…

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Вот уже несколько лет пользователи азербайджанского сегмента социальной сети Facebook натыкаются на навязчивую вирусную рекламу, повествующую о невероятных денежных доходах, которые совсем рядышком, прямо вот рукой подать, не надо особо напрягаться, стоит только кликнуть курсором по ссылке. Причем, посулы многомилионных доходов исходят от крупнейших госкомпаний SOCAR, AzeriGold, PASHA Вank и даже от «первых лиц государства».

Стабильный заработок – ключевая фраза, используемая в этих рекламах, и согласитесь, что она выглядит заманчивой, потому что очень многие мечтают о больших доходах при малых усилиях, забывая о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, за некоторым исключением.

Вложил средства в AzeriGold и капают тебе проценты на банковскую карту. Воображение играет, и вот ты уже в собственной машине, подъезжаешь к новому дому, а по дороге заказываешь круиз по Босфору на входные… Причем все эти гипотетические прелести рисуют придуманные персонажи, используемые в качестве «реальных лиц», рассказывающих простачкам душещипательные истории, замешанные на социальных и военных драмах.

Например, в одной из таких историй речь идет о «женщине, бежавшей с маленьким ребенком из охваченной огнем войны Украины в Баку, где она долгое время не могла найти себе денег на пропитание, но как только закачала программу, деньги полились рекой и теперь экс-беженка живет припеваючи в собственной квартире, приобретенной благодаря процентам, поступающим на счет ежедневно, и даже планирует купить дорогой автомобиль, или же о пенсионере, который открыл ссылку в Facebook, пожертвовал часть пенсии на вклад, вдруг неожиданно получил на свой счет 300 000 манатов и закричал: «Жена! Мы богаты!».

Приблизительно та же история произошла и с «несчастной девушкой» – жертвой бытового насилия, избиваемой мужем-тираном, которая в один из дней не выдержала истязаний, забрала годовалого сына и сбежала в никуда без гроша в кармане. Но как только она зарегистрировалась по ссылке, деньги потекли в ее кошелек, и теперь она живет припеваючи и ни от кого не зависит. Но и это еще не все: в комментариях работает целая связка ботов, выкладывающих скрины «поступивших на счет денег» с характерной припиской: «Вчера еще 600 долларов получил, а завтра 1200 получу». Под комментариями «счастливчика» тут же появляются вопросы: «А как ты это сделал? Куда нажать, что сделать?». Вместо десятка слов «счастливчик» выставляет ту же самую ссылку.

Поймать на живца

Сотрудница Minval.az, давно наблюдающая за этой аферой, решила лично пообщаться с одним из «проводников» в «Страну дураков». Кликнула на ссылку, зарегистрировалась, оставила номер телефона для связи. И через 10 минут на мобильный сотрудницы поступил звонок от некоей Дарьи, представившейся личным «бизнес-консультантом» от PASHA Bank, готовым открыть дверь в пещеру Аладдина, но при условии, если собеседник открывает счет и кладет на него 200 долларов. «А там уже начнет работать алгоритм. И вы будете получать большие деньги. Хотя, если вложите больше 200 долларов, проценты тоже в разы вырастут». На вопрос: «Что это за алгоритм такой?», Дарья ответила, что алгоритм настраивает курсы торгов на мировых валютных биржах, и вклады работают через PASHA Bank, а проценты текут на счет вкладчика.

«И для того, чтобы открыть счет, вовсе не нужно выходить из дома: мы сделаем это за вас, просто перешлите 200 долларов, и ваши деньги будут работать, а я, ваш бизнес-консультант, буду постоянно на связи», – сказала она.

На вопрос: «Как можно встретиться, чтобы обговорить детали?», Дарья удивленно спросила: «Зачем встречаться, если все уже обсудили?». «Ну, как зачем? – не прекращал донимать вопросами сотрудник «Минвала», – все-таки деньги, сделка, PASHA Bank… Значит, есть офис, есть реальное лицо, нужно подписать документы, ознакомиться с условиями сделки. По-другому я не согласна».

Дарья еще раз попыталась объяснить, что вся прелесть в современном высокотехнологическом мире как раз и заключается в том, что никуда ходить не надо, все можно делать онлайн, но журналист стоял на своем.

«Хорошо, мы с вами встретимся. Но только после того, как вы станете нашим клиентом», – парировала Дарья, давя на слух каким-то уж очень сильным славяно-украинским акцентом, совсем не вяжущимся ни с Азербайджаном, ни с тем более PASHA Bank. Устав ходить вокруг да около, сотрудница «Минвала» заявила прямо: «Я зарегистрировалась, чтобы узнать кто вы такие и написать статью о сетевых мошенниках, бессовестно действующих от имени государственных компаний и банков Азербайджана». Тогда «бизнес-консультант» обиженно ответила, что, если человек не разбирается в финансовых схемах, это его проблемы, но обвинять в мошенничестве – это уже слишком! На этом ее «бизнес-консультация» закончилась и связь прервалась. После сотрудница пыталась несколько раз в течение дня дозвониться до Дарьюшки из PASHA Bank, но абонент был недоступен. Попытка «пробить» историю номера также не удалась.

Виртуальные «счастливчики» и реальные чайники

Конечно же, сложно сказать, сколько процентов пользователей сети клюют на эти приманки, но с учетом того, что ареал вирусной рекламы постоянно расширяется и пополняется «новыми героями», желающих подзаработать предостаточно. И уж тем более желание отведать «легких денег» в людях просто неистребимо, и никакие предостережения о «бесплатном сыре» и опасности слишком заманчивых предложений часто не действуют: в итоге попавшиеся на мошеннические схемы любители «легких денег» теряют даже свои кровные денежки в погоне за мифическими миллионами. И только после потери наличных, переведенных на «липовые счета», незадачливые вкладчики начинают отчаянно метаться и искать возможность вернуть отнятые средства.

Понятно, что вышеуказанные компании никакого отношения к этим мошенническим схемам не имеют, и даже периодически информируют граждан о том, чтобы ни в коем случае не верили вирусной интернет-рекламе, использующей для сетевых махинаций названия известных банков и предприятий.

В свете подобных заявлений у многих пользователей соцсетей возникает вопрос: «А почему те же самые структуры не борются с этими мошенниками? Их же можно вычислить, привлечь к ответственности». А с другой стороны, насколько реально вычислить и наказать аферистов?

Директор компании Advanced Technologies Solutions, работающей в сфере ИТ-безопасности, Александр Тварадзе, комментируя данную проблему, рассказал, что для борьбы с такой вирусной рекламой необходимо, чтобы в этих рекламах реальных пользователей было гораздо больше, чем ботов, и тогда руководство соцсети Facebook начнет реагировать на жалобы и рассматривать их. Хотя, с другой стороны, это тоже – не вариант, так как мошенник в любом случае создаст и зарегистрирует новый профиль и начнет работать с него.

«Что касается звонков на телефоны граждан, то они идут, как правило, с так называемых виртуальных мобильных номеров, из самых различных стран, начиная от Великобритании и заканчивая ближневосточными странами. Иногда используется система подмены номеров, и тогда на дисплее телефона выходят цифровые комбинации, похожие на локальные телефонные номера. И, кстати данный вопрос неплохо было бы озвучить мобильным операторам, спросить насчет систем мобильного антифрода и их эффективности в нашей стране. Как правило, эту информацию получить очень сложно», – рассказал А.Тварадзе.

По его словам, мошенники зачастую в качестве сервиса, за который они берут деньги, указывают какой-нибудь консалтинг, и, соответственно, если даже вы поймаете их физически, они будут оправдывать себя тем, что всего лишь проинформировали и проконсультировали «клиента», за что, собственно, и взяли деньги, а не за акции SOCAR, как вы понимаете.

«Докажу на простом примере, что они апеллируют именно этим пунктом: я как-то проверял один из сервисов, который в Баку предлагал недорогие путешествия – в бумагах, которые они просили подписать, значилось не получение денег за билеты, а получение денег за консультации. И, соответственно, они их проводили, рассказывали о том, как красиво я буду отдыхать на том или ином курорте. С другой стороны, запретить мошенничать невозможно, ибо рынок Азербайджана относится к категории «непуганных», и потому наши люди готовы верить всему. Но объективности ради отмечу, что данная проблема актуальна не только в Азербайджане, но в и других странах СНГ и зарубежья. Вспомните нашумевшую в России историю, когда жительница Зеленограда не только отдала мошенникам 2.6 млн. рублей (26 тысяч долларов), но еще и по их требованию вставила в себя петарду и взорвала ее. Кроме того, рассуждать о том, что борьба с мошенниками – задача исключительно правоохранительных органов – неправильно, ибо задача органов по сигналу граждан выявить факт преступления и пресечь его рост. А отследить все в Интернете не под силу никому», – отметил Тварадзе, добавивший, что граждане должны сами понимать «мораль сей басни».

Между тем Тварадзе дал несколько полезных рекомендаций читателям.

1. Ваши деньги – это средства, заработанные упорным трудом. Не обесценивайте его, не отдавайте их сразу, как только кто-то этого захочет.

2. Просто спросите сами себя: если нужно всего лишь 200 манат для входа в т.н. «клуб богатеев», то неужели у оператора, который вам звонит, нет таких денег? Что же он сидит и занимается такой неблагодарной работой, звонит всем подряд, хотя может и сам вложиться и разбогатеть? А если не может вложиться, то что это за компания такая не солидная, раз операторы ее получают так мало?

3. Попросите дать обратный номер и скажите, что перезвоните. Не принимайте других вариантов. Вы – хозяин денег и значит, именно вы решаете, когда вы перезвоните.

Если есть вариант «горящего предложения (а такое тоже бывает), смотрите пункт 2: почему тогда сам оператор или его друзья им не воспользуются?

4. Перед любым переводом денег, позвоните в SOCAR, Azergold и т д благо телефоны и call-центры есть всегда в интернете, и уточните: на самом ли деле существуют такие предложения с их стороны?

5. Если уж так хотите рисковать, то заведите отдельную карту для сомнительных операций и переведите на нее небольшую сумму. И оперируйте только этой картой.

6. Задайте себе вопрос, если человек что-то продает, то он сразу же скажет, сколько стоит товар, а не будет звонить несколько раз и говорить, что еще страховку надо купить, или еще средства перевести и т.д.

7. И напоследок: вспомните историю про петарду, вставленную обманутой женщиной в собственное тело, и задайте себе вопрос: «Хочу ли я быть на ее месте?».

Яна Мадатова