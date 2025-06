Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обнародовал в соцсети X информацию о визите представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачин.

«Совершили визит в Лачин вместе с дипломатическим корпусом. Приземлились в Лачинском аэропорту, завтра продолжим программу в Шуше и Агдаме. В Баку вернемся на поезде Агдам — Баку», — написал Гаджиев.

Visit to Lachin with the diplomatic corps. We landed in Lachin Airport and tomorrow we will continue with Shusha and Aghdam program. Return to Baku by Aghdam-Baku train. pic.twitter.com/IwtTIuSDfO

