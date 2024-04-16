Роль Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали

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В этом году исполняется 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Большой вклад внес общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он возглавлял комиссию по возведению БАМа, а на самой стройке были задействованы тысячи азербайджанцев, сообщает «МИР 24».

«1984 год. Бакинский вокзал переполнен. Люди ликуют. Молодежь с цветами и объятиями отправляют в Сибирь строить Байкало-Амурскую магистраль.

Гейдар Алиев, который в то время курировал строительство БАМа, тоже поехал в Сибирь. Первый заместитель председателя Совета министров СССР решил увидеть все своими глазами и послушать рабочих», – пишет издание.

«Поехал по БАМу 10 дней. В Москве я сел в поезд, ну, конечно, у нас специальный поезд был, чтобы останавливаться где можно», – приводит «МИР 24» слова Гейдара Алиева.

«А останавливался он на каждой станции. Гейдар Алиев первым из советских руководителей проехал по всему БАМу и старался решать проблемы на месте», – отмечает издание.

«Были критические точки в Северомуйском туннеле, например, которые не могли сделать в те сроки, аварии с гибелью людей были, но все-таки это было сделано. И полагаю, что именно его воля, воля этого человека, стремление реализовать поставленные задачи помогли это сделать», – вспоминал бывший президент РЖД Владимир Якунин.

«На одном из участков тоннель длиной 15 км никак не покорялся строителям. Оказалось, проектировщики ошиблись в оценке тектонических и грунтовых особенностей. Гейдар Алиев сам спустился в тоннель, хотя это было опасно, и проверил ход работ», – рассказывает «МИР 24».

«Тяжело было, конечно, потому что глубоко было. По воде мы шли. Посмотрел и увидел, что действительно условия тяжелые. Ну вышли мы. Я там провел большое совещание, какие нужно было, указания дал, сроки и так далее», – рассказывал Гейдар Алиев.

Гейдар Алиев интересовался не только строительством, но и бытом бамовцев. Как они живут, как проводят досуг, как для них организованы вопросы охраны здоровья.

«Он не просто так взял, быстренько сел в машину и поехал. Нет. Он специально идет к этим людям. Он их выслушивал, все это делал. Были рядом и помощники, сразу же давал поручения. Как у нас сейчас говорят, уметь слушать и слышать. Вот он умел. И ему было это интересно», – рассказывал личный охранник Гейдара Алиева Виктор Немушко.

«В октябре 1984-го на разъезде Балбухта уложили последнее «золотое звено» железнодорожного пути, сомкнувшее БАМ. Забить в него символический костыль строители доверили Гейдару Алиеву.

На магистрали длиной 3145 километров каждая советская республика построила свой город. Поселок Улькан связан с именем азербайджанских бамовцев.

Этот поселок возвел отряд «Комсомолец Азербайджана». Жилые дома, административные объекты, а позже и вокзал станции «Улькан». Перед его зданием установили скульптуру героя народного эпоса силача Фархада в благодарность первопроходцам из Азербайджана», – пишет издание.