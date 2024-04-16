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Посетителям кафе в Осаке запретили разговаривать и слушать музыку

Посетителям кафе в Осаке запретили разговаривать и слушать музыку

В Японии открылось кафе, в котором посетителям запрещено разговаривать и слушать музыку, пишет Sora News.

В новом кафе в Осаке могут одновременно находиться максимум 16 посетителей. Главное правило заведения — клиентам нельзя разговаривать и слушать музыку, находясь внутри. Как объяснили авторы концепции, это позволит людям сосредоточиться на своих мыслях и окружающих звуках.

Кроме того, большинство сотрудников заведения слабослышащие, а все заказы посетители делают через специальную электронную форму, а также через письменные заметки или с помощью языка жестов, который можно выучить в заведении за дополнительную плату.

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