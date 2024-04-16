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Главное Спорт

Литовский спортсмен побил рекорд почти 38-летней давности (видео)

Литовский спортсмен побил рекорд почти 38-летней давности (видео)

Событие мирового масштаба произошло на легкоатлетических состязаниях в американской Оклахоме. Литовский метатель диска Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в этом виде легкой атлетики.

Спортсмен метнул свой снаряд на 74,35 метра. Таким образом, Алекна превзошел предыдущее достижение, установленное почти 38 лет назад. В июне 1986 года немец Юрген Шульт метнул диск на 74,08 метра.

Интересно, что третий результат в истории в этой дисциплине принадлежит отцу Миколаса, Виргилиусу Алекне. В 2000 году он метнул диск на 73,88 метра.

Отметим, что, судя по видео, литовцу при установлении рекорда помог ветер, который в то время был на арене. Впрочем, достижение было зафиксировано, а значит, порывы были в пределах нормы.

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