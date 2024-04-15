Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана и пока не будет выдвигаться в Рафах |
Украина получит сотни канадских дронов |
В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану |
Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной» |
Иранские ракеты пробили «Железный купол» |
СМИ узнали, когда Израиль может нанести ответный удар по Ирану |
СМИ: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии |
Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Главное Мир

Токаев заявил, что «сверил часы» с Пашиняном

Токаев заявил, что «сверил часы» с Пашиняном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению.

«Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации», – сказал Токаев.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

«Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня, – отметил президент Казахстана.

Теги:
Из этой рубрики
Саакашвили призвал жителей Грузии к «единству и атаки»
Мир

Саакашвили призвал жителей Грузии к «единству и атаки»

2024/04/15, 17:55
Бербок: В международном праве нет понятия «возмездие», но есть «самооборона»
Мир

Бербок: В международном праве нет понятия «возмездие», но есть «самооборона»

2024/04/15, 17:22
В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану
Мир

В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану

2024/04/15, 16:34
Токаев заявил, что «сверил часы» с Пашиняном
Мир

Токаев заявил, что «сверил часы» с Пашиняном

2024/04/15, 16:08
В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах (видео)
Мир

В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах (видео)

2024/04/15, 15:06
Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
Мир

Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции

2024/04/15, 14:48
Военный кабинет Израиля вновь обсудит возможный ответ Ирану
Мир

Военный кабинет Израиля вновь обсудит возможный ответ Ирану

2024/04/15, 12:52
Макрон: Церемония открытия Олимпиады под угрозой
Мир

Макрон: Церемония открытия Олимпиады под угрозой

2024/04/15, 12:33
Ответ Ирану: Британия призвала Израиль думать "головой"
Мир

Ответ Ирану: Британия призвала Израиль думать «головой»

2024/04/15, 12:31