Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной» |
Иранские ракеты пробили «Железный купол» |
СМИ узнали, когда Израиль может нанести ответный удар по Ирану |
СМИ: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии |
Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар |
В Конгрессе обсудят помощь Израилю |
Глава ЦРУ просил Калына о посредничестве по кризису на Ближнем Востоке |
Главное Политика

Токаев назвал Армению «братской страной» и предложил Баку и Еревану вести переговоры в Казахстане

Токаев назвал Армению «братской страной» и предложил Баку и Еревану вести переговоры в Казахстане

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«Мы приветствуем стремление Армении и Азербайджана заключить мирное соглашение. Казахстан готов оказать максимальную помощь и взять на себя миссию добрых услуг, то есть предоставить свою площадку для переговоров между двумя странами. Наша главная цель – сблизить наши братские страны, проложить путь к неразрывному добрососедству, миру и устойчивому развитию в этом регионе», – подчеркнул Токаев.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон призвал изолировать Иран
Политика

Макрон призвал изолировать Иран

2024/04/15, 12:57
Кто раскачивает ситуацию в Грузии?
Политика

Кто раскачивает ситуацию в Грузии?

2024/04/15, 12:33
Байрамов выступил на заседании Стратегического диалога в Ташкенте
Политика

Байрамов выступил на заседании Стратегического диалога в Ташкенте

2024/04/15, 12:30
Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной»
Политика

Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной»

2024/04/15, 12:01
Токаев назвал Армению «братской страной» и предложил Баку и Еревану вести переговоры в Казахстане
Политика

Токаев назвал Армению «братской страной» и предложил Баку и Еревану вести переговоры в Казахстане

2024/04/15, 11:54
Токаев прибыл в Армению
Политика

Токаев прибыл в Армению

2024/04/15, 10:07
Турция просила Иран не атаковать Израиль
Политика

Турция просила Иран не атаковать Израиль

2024/04/15, 09:08
Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото)
Политика

Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото)

2024/04/15, 00:28
Калын обсудил ряд вопросов с лидером ХАМАС
Политика

Калын обсудил ряд вопросов с лидером ХАМАС

2024/04/14, 23:00