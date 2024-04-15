Токаев назвал Армению «братской страной» и предложил Баку и Еревану вести переговоры в Казахстане

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Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«Мы приветствуем стремление Армении и Азербайджана заключить мирное соглашение. Казахстан готов оказать максимальную помощь и взять на себя миссию добрых услуг, то есть предоставить свою площадку для переговоров между двумя странами. Наша главная цель – сблизить наши братские страны, проложить путь к неразрывному добрососедству, миру и устойчивому развитию в этом регионе», – подчеркнул Токаев.