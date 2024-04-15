Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар |
В Конгрессе обсудят помощь Израилю |
Глава ЦРУ просил Калына о посредничестве по кризису на Ближнем Востоке |
Наши боксеры завоевали два «золота» на чемпионате Европы (фото) |
Анкара: Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске оправдало наши опасения |
Израильская авиабаза получила повреждения при иранском ударе (фото) |
Азербайджан – островок стабильности на Южном Кавказе |
Главное Мир

ХАМАС выдвинул Израилю условия

ХАМАС выдвинул Израилю условия

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало ответ на предложение посредников относительно потенциальной сделки с Израилем, которое было выдвинуто около недели назад. Об этом сообщили палестинские источники ливанскому каналу «Аль-Маядин».

ХАМАС вновь настоял на выводе войск ЦАХАЛа из Газы, на возвращении эвакуированных в свои дома, а также на расширении гуманитарной помощи и увеличении количества заключенных, которые должны подлежать освобождению.

На втором этапе они требуют четких формулировок относительно полноценного прекращения огня.

Теги:
Из этой рубрики
В США растет популярность стерилизации среди женщин
Мир

В США растет популярность стерилизации среди женщин

2024/04/15, 00:31
Зеленский заявил об ухудшении ситуации на фронте
Мир

Зеленский заявил об ухудшении ситуации на фронте

2024/04/15, 00:24
Гутерриш: Ближний Восток находится на грани
Мир

Гутерриш: Ближний Восток находится на грани

2024/04/15, 00:21
ХАМАС выдвинул Израилю условия
Мир

ХАМАС выдвинул Израилю условия

2024/04/15, 00:16
Президент Аргентины объявил о расставании с красавицей Фатимой Флорес
Мир

Президент Аргентины объявил о расставании с красавицей Фатимой Флорес

2024/04/14, 23:52
Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар
Мир

Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар

2024/04/14, 23:15
ЕС вынесет на рассмотрение вопрос о расширении санкций против Ирана
Мир

ЕС вынесет на рассмотрение вопрос о расширении санкций против Ирана

2024/04/14, 22:47
В Конгрессе обсудят помощь Израилю
Мир

В Конгрессе обсудят помощь Израилю

2024/04/14, 22:35
Украина хочет до середины июля уничтожить Крымский мост
Мир

Украина хочет до середины июля уничтожить Крымский мост

2024/04/14, 22:02