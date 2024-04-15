ХАМАС выдвинул Израилю условия

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Палестинское радикальное движение ХАМАС передало ответ на предложение посредников относительно потенциальной сделки с Израилем, которое было выдвинуто около недели назад. Об этом сообщили палестинские источники ливанскому каналу «Аль-Маядин».

ХАМАС вновь настоял на выводе войск ЦАХАЛа из Газы, на возвращении эвакуированных в свои дома, а также на расширении гуманитарной помощи и увеличении количества заключенных, которые должны подлежать освобождению.

На втором этапе они требуют четких формулировок относительно полноценного прекращения огня.