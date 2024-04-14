Футболисты «Байера» впервые выиграли чемпионат Германии (фото)

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Леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Об этом сообщает «Лента.ру».

В воскресенье, 14 апреля, подопечные Хаби Алонсо на своем поле крупно обыграли бременский «Вердер» (5:0) в матче 29-го тура бундеслиги. В составе победителей по голу забили Виктор Бонифасе и Гранит Джака, а Флориан Вирц оформил хет-трик.

Благодаря победе «Байер» набрал 79 очков и за пять туров до конца стал недосягаемым для соперников. Ближайший преследователь — мюнхенская «Бавария» — отстает на 16 очков.

«Байер» никогда прежде не завоевывал золотые медали чемпионата Германии. Команда пять раз была вице-чемпионом страны.