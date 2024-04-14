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КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля

КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля

КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Америка несет ответственность за злобные действия сионистского режима, и если этот режим убийства детей не будет обуздан в регионе, она должна принять его последствия.

Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять насмерть, защищая национальные интересы и нейтрализуя попытки врагов подорвать безопасность и мир народа. Предостерегите США от любого участия или поддержки действий Израиля по нападению на интересы Ирана.

Любая угроза со стороны США или Израиля получит ответный ответ со стороны Ирана», – говорится в заявлении.

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