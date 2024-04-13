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СМИ: Иран обвиняют в захвате судна в Ормузском проливе

СМИ: Иран обвиняют в захвате судна в Ормузском проливе

Иран обвиняют в захвате судна под флагом Португалии в Ормузском проливе. Об этом сообщает британская газета The Argus.

По информации издания, вертолет, который предполагаемо принадлежит Корпусу стражи исламской революции (КСИР), был использован для высадки группы захвата на борт судна.

The Argus утверждает, что захваченно судно – контейнеровоз MCS Aries под флагом Португалии, принадлежащий международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, являющаяся частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

Газета пишет, что инцидент, по всей вероятности произошел в результате эскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

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