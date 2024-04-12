Папа Римский собрался в долгое путешествие по Азии

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Папа Римский Франциск совершит в начале сентября поездку по странам Азии, которая включит посещение Индонезии, Папуа – Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Сингапура. Как сообщил глава службы печати Святого престола, она продлится со 2 по 13 сентября.

«Поездка в Джакарту планируется с 3 по 6 сентября, в Порт-Морсби и Ванимо – с 6 по 9 сентября, в Дили – с 9 по 11 сентября и в Сингапур – с 11 по 13 сентября», – сообщил он.

87-летний понтифик в последнее время неважно себя чувствовал, и все зарубежные поездки были приостановлены. До этого азиатского турне, которое будет самым продолжительным апостольским визитом за все 11 лет понтификата Франциска, планируется его короткое посещение Бельгии. Ранее Франциск уже бывал в ряде азиатских стран, включая Мьянму, Бангладеш, Филиппины, Таиланд, Монголию и Японию, передает ТАСС.