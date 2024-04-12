ООН осудила атаки Украины по территории России

161 Просмотров

В ООН заявили об «экзистенциальной угрозе для народа Украины», но призвали не атаковать территорию РФ.

Об этом сказал заместитель генсека ООН Мирослав Енча, передает «Голос Америки».

По его словам, эскалация войны в Украине является «прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности» и озвучил «экзистенциальную угрозу для народа Украины».

«Прошлой ночью Россия совершила, по мнению многих, самую мощную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала своего полномасштабного вторжения», – заявил Енча.

Но при этом Енча осудил атаки Украины по территории РФ. «Мы также наблюдаем повышенную напряженность на украинской границе и регулярные атаки через границу на территории Российской Федерации. Нападения на гражданское населения и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили», – заявил представитель ООН.