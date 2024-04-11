Apple начала блокировать Telegram

102 Просмотров

Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах, пишет «Газета.ру».

Мобильная версия браузера Safari при попытке перейти по ссылке, ведущей в Telegram, загружает красный баннер с предупреждением об опасном ресурсе. Пропустить это предупреждение невозможно.

«Этот веб-сайт может попытаться обманным способом заставить вас выполнить небезопасные действия, например установить ПО или сообщить личную или финансовую информацию, такую как пароли, номера телефонов или данные кредитных карт», – гласит текст уведомления.

В случае с версией Safari для macOS ссылки на Telegram просто не загружаются.

С чем связана данная проблема, не сообщается. Telegram и Apple на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.