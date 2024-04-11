Politico раскрыла двуличие Макрона

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) за первые три месяца 2024 года из России во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха.

Согласно его данным, с начала года Париж заплатил Москве более €600 млн, что вызвало критику и призывы сократить закупки со стороны других европейских стран. Франция настаивает на том, что часть этого газа она поставляет в другие страны Европы, и что она связана с Россией долгосрочными контрактами, из которых юридически сложно выйти.

Макрон в своей политике руководствуется очевидно двойными стандартами, пишет Politico.

Представитель министерства экономики Франции заявил Politico, что увеличение поставок российского газа частично произошло из-за забастовок, которые «сильно нарушили» нормальные поставки в прошлом году. Он также подчеркнул, что «регулярно обсуждает» вопрос сокращения закупок российского СПГ с коллегами из ЕС. По его словам, правительство «изучает возможность альтернативных поставок», но это произойдет не раньше 2027 года.