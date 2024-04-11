Politico раскрыла двуличие Макрона |
Иран неожиданно «дал задний ход» |
Пашинян выразил недовольство Объединенной системой ПВО с Россией |
Турция передала Украине и России свой мирный договор: основные пункты |
Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров |
Число погибших в Газе достигло 33545 человек |
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением |
Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Азербайджанский телеканал показал коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди (видео) |
Главное Странности

Politico раскрыла двуличие Макрона

Politico раскрыла двуличие Макрона

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) за первые три месяца 2024 года из России во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха.

Согласно его данным, с начала года Париж заплатил Москве более €600 млн, что вызвало критику и призывы сократить закупки со стороны других европейских стран. Франция настаивает на том, что часть этого газа она поставляет в другие страны Европы, и что она связана с Россией долгосрочными контрактами, из которых юридически сложно выйти.

Макрон в своей политике руководствуется очевидно двойными стандартами, пишет Politico.

Представитель министерства экономики Франции заявил Politico, что увеличение поставок российского газа частично произошло из-за забастовок, которые «сильно нарушили» нормальные поставки в прошлом году. Он также подчеркнул, что «регулярно обсуждает» вопрос сокращения закупок российского СПГ с коллегами из ЕС. По его словам, правительство «изучает возможность альтернативных поставок», но это произойдет не раньше 2027 года.

Теги:
Из этой рубрики
Politico раскрыла двуличие Макрона
Странности

Politico раскрыла двуличие Макрона

2024/04/11, 23:21
Путин назвал "демилитаризацией" удары России по энергообъектам Украины
Странности

Путин назвал «демилитаризацией» удары России по энергообъектам Украины

2024/04/11, 22:46
Пашинян пожаловался на Минскую группу: 30 лет нас, как мешок, швыряли
Странности

Пашинян пожаловался на Минскую группу: 30 лет нас, как мешок, швыряли

2024/04/11, 19:26
Макрон переводит экономику Франции в режим военного времени
Странности

Макрон переводит экономику Франции в режим военного времени

2024/04/11, 19:04
В Ереване сравнили строительство новых опорных пунктов с возведением «Великой китайской стены»
Странности

В Ереване сравнили строительство новых опорных пунктов с возведением «Великой китайской стены»

2024/04/11, 18:55
Сын чиновника блаженствует на Бали и не хочет возвращаться в Россию (видео)
Странности

Сын чиновника блаженствует на Бали и не хочет возвращаться в Россию (видео)

2024/04/11, 15:07
Медведев: Чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Байдена, тем лучше
Странности

Медведев: Чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Байдена, тем лучше

2024/04/11, 10:50
Охрана Пашиняна заперла группу школьников, дети пострадали (видео)
Странности

Охрана Пашиняна заперла группу школьников, дети пострадали (видео)

2024/04/11, 10:23
В Армении не в курсе воздушного коридора с Индией
Странности

В Армении не в курсе воздушного коридора с Индией

2024/04/11, 09:42