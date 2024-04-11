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Лукашенко: после теракта в «Крокусе» важно разобраться с теми, кто стоит за Украиной

Лукашенко: после теракта в "Крокусе" важно разобраться с теми, кто стоит за Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что после теракта в концертном зале «Крокус сити холл» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной.

«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус». Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», – сказал журналистам белорусский лидер.

По словам Лукашенко, теперь разговаривать с Киевом вряд ли получится. «Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу», – отметил он.

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