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Европарламент заблокировал финансирование Совета ЕС до тех пор, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент заблокировал финансирование Совета ЕС до тех пор, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент заблокировал решение о финансировании Европейского Совета. Причиной стало требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил снять утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что у европейских стран есть сотня систем Patriot, когда Украине нужно семь.

Его предложение встретили бурными аплодисментами.

Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.

«Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!» – написал Верхофстадт в Twitter (X)

«Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

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