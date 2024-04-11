В Казахстан из Азербайджана доставлен лидер ОПГ (обновлено, видео)

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14:41 Иностранец, отбывавший наказание в Азербайджане, экстрадирован в свою страну. Данную информацию распространила Генеральная прокуратура.

В соответствии с требованиями конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07 октября 2002 года на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Казахстана Генпрокуратура Азербайджана приняла решение об экстрадиции на 3 месяца гражданина Казахстана Габитова Рината Турсунтаевича, отбывающего наказание на территории Азербайджана.

В связи с основаниями для подозрения в том, что в рамках уголовного дела, расследуемого правоохранительными органами Казахстана, Р.Габитов совершил преступление, связанное с созданием организованной группировки, экономической контрабандой, совершенной повторно и уклонением от выплаты таможенных пошлин, было принято решение о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого и он был объявлен в международный розыск.

10 апреля в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Р.Габитов был передан сотрудникам уполномоченных органов Казахстана.

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09:14 Сотрудники правоохранительных органов Казахстана доставили из Азербайджана подозреваемого в создании и руководстве преступной группой, занимавшейся контрабандой.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в 2016-2018 годах подозреваемый руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге ($8,9 млн).

После совершения преступлений мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже его обнаружили на территории Азербайджана.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.