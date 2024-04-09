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В Москве пройдет мероприятие памяти Тагиева

В Москве пройдет мероприятие памяти Тагиева

Мероприятие, посвященное знаменитому меценату и выдающемуся общественному деятелю Гаджи Зейналабдину Тагиеву, состоится в Музее Востока в Москве, сообщает «Вестник Кавказа».

Московский Музей Востока проведет вечер к столетию со дня смерти статского советника и знаменитого общественного деятеля, жившего в начале XX века Гаджи Зейналабдина Тагиева. Мероприятие состоится 19 апреля.

Откроет вечер директор Музея Востока, доктор исторических наук Александр Седов. В режиме онлайн к вечеру присоединятся представители азербайджанской стороны: глава Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы и заместитель директора Национального музея истории Азербайджана Фархада Джаббарова.

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