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Джеймс Карден призвал Пашиняна вспомнить об опыте Украины и Грузии

Джеймс Карден призвал Пашиняна вспомнить об опыте Украины и Грузии

США следует воздержаться от дальнейшего вмешательства на Южном Кавказе, если они действительно хотят помочь обеспечить Армении счастливое будущее. Такое мнение выразил отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.

«Вашингтону это может не нравиться, но, если у Армении есть хоть какой-то шанс на счастливое будущее, нам необходимо прекратить вмешиваться в дела Кавказа и ограничить тот ущерб, который мы уже нанесли постсоветскому пространству», – написал он в колонке журнала The American Conservative, передает ТАСС.

Несмотря на стремление Еревана укрепить отношения с Европейским союзом (ЕС) и США, «не все эксперты впечатлены недавно объявленным соглашением» о выделении Армении $270 млн грантов на ближайшие четыре года, заметил Карден. Он назвал путь сближения Еревана с Брюсселем и Вашингтоном «проторенным и крайне опасным для тех, кто на него встал».

Эксперт призвал правительство Никола Пашиняна учитывать опыт Украины и Грузии. Обе страны, по его мнению, «поверили лживым обещаниям западной интеграции, включая вступление в НАТО, со стороны своих западных покровителей в Брюсселе и Вашингтоне».

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