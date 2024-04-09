США следует воздержаться от дальнейшего вмешательства на Южном Кавказе, если они действительно хотят помочь обеспечить Армении счастливое будущее. Такое мнение выразил отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.
«Вашингтону это может не нравиться, но, если у Армении есть хоть какой-то шанс на счастливое будущее, нам необходимо прекратить вмешиваться в дела Кавказа и ограничить тот ущерб, который мы уже нанесли постсоветскому пространству», – написал он в колонке журнала The American Conservative, передает ТАСС.
Несмотря на стремление Еревана укрепить отношения с Европейским союзом (ЕС) и США, «не все эксперты впечатлены недавно объявленным соглашением» о выделении Армении $270 млн грантов на ближайшие четыре года, заметил Карден. Он назвал путь сближения Еревана с Брюсселем и Вашингтоном «проторенным и крайне опасным для тех, кто на него встал».
Эксперт призвал правительство Никола Пашиняна учитывать опыт Украины и Грузии. Обе страны, по его мнению, «поверили лживым обещаниям западной интеграции, включая вступление в НАТО, со стороны своих западных покровителей в Брюсселе и Вашингтоне».