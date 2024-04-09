В России отменяются концерты группы «Любэ»

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Массовая отмена концертов группы «Любэ» в различных городах России произошла из-за госпитализации вокалиста Николая Расторгуева, сообщает Telegram-канал Mash.

В Тюмени шоу группы было отменено всего за несколько часов до его начала с переносом даты выступления на 29 мая. Аналогичные отмены коснулись и планируемых концертов в Мытищах и Красногорске, причем организаторы уже объявили, что мероприятия пройдут в мае.

Пока неясно, состоятся ли концерты в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске.

Супруга Расторгуева сообщила Mash, что артист проходит плановое медицинское обследование, из-за чего все выступления группы откладываются на две-три недели.