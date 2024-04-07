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В Баку из-за сигарет порезали 39-летнего мужчину

В Баку из-за сигарет порезали 39-летнего мужчину

В поселке Бина Хазарского района Баку 39-летний мужчина подвергся нападению четверых неизвестных, которые нанесли ему ножевые ранения.

Потерпевшим оказался житель Лерикского района Рауль Агабаба оглу Мамедов (1985 г.р.), информирует «Репорт».

Его избили четверо неизвестных лиц, которые подошли к нему на улице. Во время драки мужчине были нанесены ножевые ранения. Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в больницу, где у него было диагностировано две колото-резаные раны.

Р.Мамедов сообщил, что инцидент возник из-за сигарет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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