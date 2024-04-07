Соловьев истерит из-за «предательства» Китая

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире авторской программы на телеканале «Россия» возмутился тем, что Китай следует объявленным Западом антироссийским санкциям. Об этом сообщает Minval.az.

«Мне звонят люди, которые много работают с Китаем, и спрашивают: «Что происходит? Как нам теперь осуществлять финансовые транзакции?» Как ответить людям, которым говорили, что Китай – ваш друг, партнер, спина к спине, плечом к плечу и т.д.?» – недовольно вопрошает телеведущий.

«А в Украине в это время китайские товары вовсю продаются, в том числе, и двойного назначения. Китайцы – друзья наши, но и в Америку вовсю поставляют. Хочется понять, почему у нас возникли такие проблемы? Люди разоряются», – негодует Соловьев.