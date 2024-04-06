СБ ООН рассмотрит членство Палестины в организации

88 Просмотров

Совет безопасности (СБ) ООН намерен рассмотреть заявку Палестины на вступление в организацию в качестве полноправного участника.

Об этом сообщает ТАСС.

Закрытое заседание Совбеза, темой которого станет запрос Палестины на членство в международной организации, назначено на понедельник, 8 апреля. «В 10:00 пройдут консультации по обсуждению палестинского запроса на возобновление рассмотрения ее заявки на членство в ООН», — сказано в сообщении, распространенном постоянным представительством Мальты при организации.

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя.