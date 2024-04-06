Bild: Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны

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Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны, считает обозреватель Bild Марк Оливер Рюле.

Рюле прокомментировал статью итальянской газеты La Repubblica о том, что НАТО неформально обсуждает немедленный приём Украины в альянс в обмен на отказ Киева от оккупированных Россией территорией.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что единственный путь к справедливому и прочному миру в Украине — гарантировать военную мощь ВСУ, чтобы убедить Владимира Путина, что он не победит на поле боя.

Как отмечает Рюле, эти слова «не противоречат плану раздела и моментального членства в НАТО». Обозреватель напоминает, что после Второй мировой войны Германия была разделена схожим образом. В советской зоне оккупации было создано государство ГДР, просуществовавшее до 1990 года.