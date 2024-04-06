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Bild: Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны

Bild: Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны

Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны, считает обозреватель Bild Марк Оливер Рюле.

Рюле прокомментировал статью итальянской газеты La Repubblica о том, что НАТО неформально обсуждает немедленный приём Украины в альянс в обмен на отказ Киева от оккупированных Россией территорией.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что единственный путь к справедливому и прочному миру в Украине — гарантировать военную мощь ВСУ, чтобы убедить Владимира Путина, что он не победит на поле боя.

Как отмечает Рюле, эти слова «не противоречат плану раздела и моментального членства в НАТО». Обозреватель напоминает, что после Второй мировой войны Германия была разделена схожим образом. В советской зоне оккупации было создано государство ГДР, просуществовавшее до 1990 года.

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