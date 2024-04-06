Токаев: Ситуация тяжелая, ЧС объявлены в 10 областях Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к народу сообщил, что поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, сообщает Zakon.kz.

«Ситуация тяжелая. Хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы», — сказал Токаев.

Также в своем обращении Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба.