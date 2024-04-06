Стало известно, как и когда Иран нанесет удар по Израилю

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Иран планирует в ближайшие дни массированно атаковать Израиль, сообщает CBS News.

По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран собирается отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует ответную атаку, которая будет включать в себя рой беспилотников в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами.

Вероятно, нападение произойдет между настоящим моментом и концом Рамадана на следующей неделе, отмечает телеканал.

Еще одним важным неизвестным является то, где будут запущены дроны и ракеты – из Ирака или Сирии, что может послужить поводом для слабых заявлений Тегерана об отрицании, – или с иранской территории.