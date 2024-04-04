В Армении считают самоубийством выход страны из ЕАЭС

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Если Армения откажется от членства в ЕАЭС, это будет самоубийством в экономическом плане. Об этом в преддверии встречи в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян, которого цитирует «Спутник».

Пашинян уже отправился в Брюссель с целью участия в запланированной на 5 апреля трехсторонней встрече.

Армения – свободная страна, и она может развивать торгово-экономические отношения как с ЕАЭС, так и с ЕС, Китаем, арабскими странами, как она это делала до сих пор, говорит Манасерян. При этом он не исключает, что перед Арменией поставят требование выбора в виде ультиматума «либо ЕС, либо ЕАЭС».

«Власти сами как на уровне министров, так и на уровне депутатов неоднократно заявляли, что альтернативы ЕАЭС сегодня нет», – напомнил экономист, добавив, что около 40% из 46% роста внешнеторгового оборота в 2023 году приходится на страны–члены ЕАЭС, в первую очередь на Россию.

«Очевидно, что если Армения откажется от членства в ЕАЭС или интеграционных процессов, то это станет самоубийством в экономическом плане. Возникнут очень серьезные проблемы как с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, так и финансовой безопасности, поскольку трансферты из России составили ¼ нашего ВВП (по данным на 2022 год)», – сказал специалист.

Вместе с тем Манасерян подчеркнул, что те же западные страны даже при нынешних условиях очевидной напряженности в политических отношениях с Россией не полностью отказались от торговых отношений с этой страной. Некоторые западные компании продолжают работать на российском рынке как на частном, так и на государственном уровне.

Будущее Армении – в хороших отношениях со всеми странами, а не в развитии этих отношений с одной геополитической единицей за счет другой, отметил он.