Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото)

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Глава делегации парламента Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу выразил обеспокоенность по поводу попыток некоторых стран нарушить мир на Южном Кавказе.

Об этом Чавушоглу заявил на встрече с председателем комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, главой делегации в ПА НАТО Зияфатом Аскеровым.

Чавушоглу отметил, что вмешательство Франции и других стран в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией создает серьезные угрозы безопасности в регионе.

Он также выразил обеспокоенность непрозрачной подготовкой трехсторонней встречи между США, Европейским союзом и Арменией.

Аскеров и Чавушоглу обсудили различные аспекты отношений между Турцией и Азербайджаном. На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.