Армения выставила претензии к ОДКБ

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Армения ждет, что ОДКБ сделает заявление об «оккупации армянских территорий» Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил замминистра иностранных дел Ваан Костанян.

«Границы Республики Армения очень четкие, понятно, где проходят суверенные границы Армении. Еще спорный вопрос, уполномочен ли секретариат ОДКБ делать подобные заявления от имени стран? Наша позиция не изменилась, мы ожидаем, что ОДКБ даст политическую оценку факта оккупации суверенных территорий Армении, в частности в сентябре 2022 года», — важно заявил он.