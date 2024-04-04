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Израиль усилит свою противовоздушную оборону из-за угроз Ирана

Израиль усилит свою противовоздушную оборону из-за угроз Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилит противовоздушную оборону на фоне угрозы нападения со стороны Ирана.

Об этом сообщает Yedioth Ahronoth.

Уточняется, что после оценки обстановки ЦАХАЛ принял решение расширить личный состав и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.

Сирийское агентство SANA сообщило об ударе Израиля с воздуха по дому в Дамаске 1 апреля. Иранские источники сразу заявили, что атака была произведена по зданию консульства Ирана.

По данным КСИР, после атаки не выжили семь военных советников, включая генералов и офицеров, в том числе командующего подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Президент Ирана обещал ответ на это нападение.

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